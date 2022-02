Vincent Kompany over 100e wedstrijd van Yari Verschaeren: “Ik wens hem mijn records toe”

Het moet al heel gek lopen wil Yari Verschaeren zaterdagavond op bezoek bij Zulte Waregem niet aan de aftrap staan. Als hij start, is het zijn 100e wedstrijd voor Anderlecht, dik drie jaar na zijn debuut tegen STVV op 25 november 2018.

“Het is snel gegaan”, zegt Vincent Kompany over het jubileum voor zijn kwieke winger. “Toen hij debuteerde, nog voor ik hier terugkeerde, had hij meteen impact. Daarna is hij, zoals de meeste jonge spelers, door een moeilijke periode gegaan, ook door blessures. Daardoor is zijn stijgende curve vlakker geworden, maar tegenwoordig kan hij op een comfortabele manier een hoog niveau halen. Dat is voor mij de transitie naar een volwaardige profvoetballer. Als hij die lijn kan doortrekken, gaat hij nog een mooie carrière tegemoet.”

Zelf heeft Kompany 121 keer het paars-witte shirt aangetrokken. Daar is Verschaeren niet meer zo ver vanaf. “Ik wens hem mijn records toe”, zegt de Anderlecht-coach. “Ik had al heel snel begrepen dat ik nooit echt ging uitblinken met dat soort records, want mijn blessures kwamen al heel snel.”

Verschaeren beleeft zijn jaren van de doorbraak wel in een heel ander tijdperk dan Kompany. “Het verschil met mijn tijd, is dat de ploeg toen zo sterk was dat de prestatie van een jonge speler niet doorslaggevend was”, klinkt het. “Een mindere dag van mij konden we vroeger makkelijk opvangen, terwijl we nu rechtstreeks afhankelijk zijn van onze jonge gasten.”

© BELGA

Olsson terug uit ziekte

Zaterdag op bezoek bij Zulte Waregem mist Kompany nog Delcroix en Kana, maar voor de rest is iedereen fit. Ook Olsson dus, die terugkeert uit ziekte. “Hij sloot de week af met een volledige groepstraining”, aldus Kompany.

De vraag is of Olsson meteen terugkeert in de basis, want zijn vervanger Ashimeru speelde een sterke partij tegen Eupen. “Wat Majeed liet zien, verbaast me niet”, zei Kompany. “In een ideale wereld kan je een keuze maken in functie van de tegenstander, maar zo kan je pas redeneren als de automatismen perfect zijn.” Daarmee leek hij te doelen op een keuze voor vaste waarde Olsson. Wesley Hoedt keert overigens terug uit schorsing.

Kompany had het ook even over Timmy Simons, coach van Zulte Waregem en ex-ploegmaat van hem bij de Rode Duivels. “Hij zal wel vuur in de ploeg brengen, zoals hij dat als speler ook altijd heeft gedaan”, klinkt het. “Timmy is altijd een leider geweest en volgens mij moet het behoorlijk natuurlijk voor hem zijn om nu een ploeg te coachen.”