Volledig Spaans luxeresort en 185 villa’s moeten tegen de grond na beslissing rechtbank

Na een juridische strijd van 14 jaar heeft de hoogste rechtbank in Spanje een opvallende uitspraak gedaan. Een luxe golfresort, een viersterrenhotel, 185 villa’s en een artificieel strand moeten volledig afgebroken worden. Dat komt doordat de milieugroep Ecologistas en Acción een rechtszaak gestart was omdat ze vonden dat het project in een beschermd gebied was gebouwd en daarom opnieuw natuur moest worden. Het volledige bouwproject ligt op het eiland La Isla de Valdecañas in een reservoir in de Extremadura regio in het Westen van Spanje.

In juli 2020 had de rechtbank geoordeeld dat het hotel, de villa’s en de golfbaan, die al in gebruik waren, mochten blijven staan omdat ze geen schade brachten aan de omgeving. Het oordeel van de rechtbank had ook de economische situatie in acht genomen. Die rechtszaak had geschat dat het volledig project afbreken zo’n 34 miljoen euro zou kosten. De eigenaars van de gronden zouden ook een compensatie van 111 miljoen euro moeten krijgen. En die rekening zou bij het bestuur van de regio terechtkomen.

Maar de uitspraak van de hoogste rechtbank herroept die eerdere beslissing nu, waardoor het hele project zal afgebroken moeten worden.

