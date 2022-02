In een stadion dat de fans zelf moesten verbouwen op weg naar Champions League-voetbal: ook Duitsland heeft zijn sprookje Union

De bijnaam van de club is ‘Eisern Union’, IJzeren Union, om de band met de arbeiders te benadrukken. Vroeger was Union Berlin namelijk de club van de metaalwerkers. — © REUTERS

Twee sprookjes met dezelfde naam in hetzelfde seizoen? Ja hoor. We zijn immers niet het enige voetballand dat momenteel zijn “sprookje van Union” beleeft. In de Duitse Bundesliga wordt met grote ogen gekeken naar Union Berlin. De club met een aanhang zo fanatiek dat ze zelfs het stadion kwamen verbouwen toen er geen geld was om de renovatie te betalen, staat momenteel op een Champions League-plek.