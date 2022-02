OVERZICHT. Van mondmaskers tot nachtleven: dit heeft het Overlegcomité beslist

We gaan volgende week van een code rood naar oranje. Dat heeft het Overlegcomité vrijdagmiddag verplicht. Telewerk wordt niet langer verplicht en kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker meer dragen. Maar ook voor de horeca en de cultuur- en evenementensector is er goed nieuws.

We moeten wel nog even geduld oefenen. Want de nieuwe maatregelen gaan pas vanaf volgende week vrijdag, 18 februari, in.

We gaan dan over naar code oranje in de coronabarometer. Concreet betekent dit onder meer dat:

*Evenementen waarbij het publiek niet volledig zit weer mogelijk zijn. Denk aan congressen, feestjes, of concerten met een (deels) staand publiek

*Mondmasker is verplicht voor zittende evenementen binnen (bv. theater).

*Mondmasker is enkel verplicht voor personeel bij evenementen met een dynamisch publiek, zowel binnen als buiten

*Covid Safe Ticket nodig, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten

*Covid Safe Ticket nodig, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten

*Nachtclubs en danscafés kunnen weer open

*Versoepeling mondmaskers: enkel bij contact met zogenoemde “externen”

*Geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten, binnen zijn maximum 200 mensen toegelaten

*Geen sluitingsuur meer voor de horeca, dus onbeperkt weer op café of restaurant. Ook de beperking van met maximum zes aan een tafel valt weg en rechtstaand consumeren op café mag ook weer.

*Geen mondmasker meer voor klanten, enkel voor personeel

*Ook mogen we opnieuw met meer dan twee personen gaan winkelen.

Verder is beslist dat telewerk niet langer 4 dagen per week verplicht is, maar wordt enkel aanbevolen. Op dit moment is telewerk nog verplicht, al is er wel één terugkomdag per week mogelijk. De werkgevers vragen al langer om dat relatief strenge regime wat te versoepelen.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten ook geen mondmaskers meer dragen.