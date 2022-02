Na de zomer vermoedelijk vierde prik voor brede bevolking

Vanaf de maand maart gaan de Vlaamse vaccinatiecentra mogelijk in “waaktoestand”. Na de zomer zou dan een herhalingsinenting kunnen plaatsvinden voor de brede bevolking, mogelijk met een vaccin dat aangepast is aan de omikronvariant. Dat heeft Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), vrijdag gezegd op een vaccinatiebriefing van het agentschap. Hij benadrukt wel dat de finale beslissing daarover politiek moet afgeklopt worden.

Vlaanderen is nog steeds Europees koploper wat betreft de boostervaccinatie, met zowat 67 procent van de bevolking die al een derde prik heeft gekregen. Van de 12- tot 17-jarigen is intussen ook al 5 procent geboosterd. “Dat wil niet zeggen dat we al helemaal rond zijn”, aldus Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Er zijn nog tal van initiatieven lopende. De komende weken plannen we nog zowat 270.000 prikken.”

Zoals het er nu naar uit ziet, is de grootschalige vaccinatiecampagne in maart wel afgelopen. Het AZG stelt daarom voor dat de Vlaamse vaccinatiecentra vanaf dan in “waaktoestand” gaan. “Ze zullen blijven fungeren als logistieke draaischijf en er blijven vaccinatiemomenten mogelijk, op geconcentreerde momenten”, klinkt het bij topman Dirk Dewolf. Die fase zou lopen tussen maart en augustus, om dan vanaf september een herhalingsinenting aan te bieden aan de brede bevolking. “Dat zal hopelijk zijn met een vaccin dat aangepast is aan de omikronvariant”, aldus Dewolf, die benadrukt dat er wel een mogelijkheid bestaat dat kwetsbaren nog voor de zomer een herhalingsintenting krijgen.