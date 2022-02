Draaien machtsspelletjes dan toch uit op regelrechte oorlog? “Er gebeuren redelijk opmerkelijke dingen”

Biden roept Amerikaanse onderdanen op om Oekraïne te verlaten en ook de Nederlandse ambassadeur in Kiev lanceerde vrijdag diezelfde oproep. Wat tot nu toe leek op een machtsspelletje tussen wereldleiders lijkt nu toch te escaleren. Dreigt er dan echt een oorlog uit te breken? “ Ook al is het rationeel voor niemand verstandig om in een oorlog te stappen, kan het wel per ongeluk gebeuren”, zegt politicoloog Hendrik Vos (UGent).