Vermiste Belgische vrouw duikt na enkele jaren plots op in Mexico

Een Belgische vrouw die een paar jaar geleden als vermist werd opgegeven in ons land, is nu plots opgedoken in Yucatan (Mexico). Ze is fysiek in orde, klinkt het, maar wil met rust worden gelaten.

De 46-jarige A.B. werd door de politie gecontroleerd toen ze door de straten dwaalde. Bij het intikken van haar naam in de politiecomputer, kwam er een melding dat de vrouw uit ons land afkomstig is en dat ze hier als vermist stond opgegeven.

Marie Cherchari van de FOD Buitenlandse Zaken kan bevestigen dat de Belgische vrouw is teruggevonden maar kan geen verdere details geven.

De federale politie zegt dat ze bericht hebben gekregen dat ze is teruggevonden door de Mexicaanse collega’s. Het ging destijds om een niet zorgwekkende verdwijning.

“De vrouw verkeert in goede fysieke gezondheid” ,klinkt het bij de politie van Yucatan, een schiereiland bij de Golf van Mexico. De vrouw is daar uit vrije wil naartoe gegaan wil vooral met rust worden gelaten.

Volgens de staatspolitie leven er in Yucatan verschillende buitenlanders die op de vlucht zijn of die gewoon in de anonimiteit willen verdwijnen. Zo is onlangs nog een jonge vrouw ontdekt die op reis was in Mexico en overvallen en bestolen werd. Sindsdien leeft ze als dakloze. Een speciale cel bij de politie probeert nu een beetje een zicht te krijgen op al die onbekende buitenlanders.

De Mexicaanse politie heeft intussen contact opgenomen met de Belgische autoriteiten. Wat er nu met de vrouw zal gebeuren, staat nog niet vast.