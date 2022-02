Energieprijzen stijgen hier veel sneller dan in buitenland: “Nu zijn we de dupe van variabel contract, maar straks...”

Onze energieprijzen stegen vorig jaar gemiddeld twee keer zo snel als in de buurlanden. Dat zegt het Prijzenobservatorium vrijdag. De verklaring is dat er in België een groter aandeel variabele energiecontracten is. “Klopt”, zeggen specialisten “maar in het buitenland zullen ze straks ook wel de prijsstijging voelen. Dan doen wij misschien net ons voordeel met een variabel contract.”