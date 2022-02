Strafvermindering voor Nikola Storm: slechts één speeldag geschorst door smetteloos verleden

De straf voor KV Mechelen-speler Nikola Storm is in hoger beroep teruggebracht van twee speeldagen effectief naar één speeldag. Hij krijgt ook twee speeldagen met uitstel en een geldboete van 2.000 euro voor zijn uitsluiting in het competitieduel tegen Beerschot, na een gevaarlijke tackle.

Strafvermindering dus voor Storm, want eerder had het bondsparket een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief en één met uitstel, en een boete van 2.500 euro voorgesteld. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal volgde het bondsparket daar later in.

“Gelet op het uitzonderlijk blanco strafblad van de speler, die reeds geruime tijd actief is in de Belgische competitie waarbij hij in meer dan 240 wedstrijden nooit rechtstreeks of onrechtstreeks werd uitgesloten, kan het grootste deel van de sanctie met uitstel worden opgelegd”, klinkt het in de motivering.

De schorsing gaat vanaf vandaag in, waardoor Storm enkel het competitieduel van zaterdag tegen KV Oostende moet missen. (belga)