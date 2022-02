De golf die eraan komt na corona: het drama van de kleine zelfstandige

Nooit eerder gingen zoveel Vlaamse eenmanszaken failliet als vorig jaar. En ook in de eerste vier weken van dit jaar zet de trend zich door. “Het zijn net die kleine bedrijven die heel weinig financiële buffer hebben die als eerste sneuvelen door corona”, zegt onderzoekster Karlien Coppens (UGent). “En ik verwacht dat nog meer bedrijven binnenkort in problemen zullen komen. De volgende maanden worden cruciaal.” Bij Dyzo, dat ondernemers in moeilijkheden begeleidt, zien ze ook al een tijdje meer aanvragen binnenkomen van bedrijven die hulp zoeken.