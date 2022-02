Werkgevers reageren opgelucht op afschaffing verplicht telewerk

De werkgeversorganisaties Voka, VBO en technologiefederatie Agoria juichen in koor de afschaffing van het verplicht telewerk toe. Vanaf 18 februari is telewerk enkel nog aanbevolen.

“Het is de enige logische beslissing. Tienduizenden ondernemingen zijn opgelucht dat de arbeidsorganisatie terug komt te liggen bij de werkgevers zelf”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De volksgezondheidssituatie verbetert dag na dag. Nog langer verplicht telewerk aanhouden, was niet meer te verantwoorden. Ondernemingen zullen verantwoord omgaan met de nieuwe situatie. Telewerk zal in de meeste ondernemingen een blijvende factor zijn in de arbeidsorganisatie. Maar de opluchting is groot, zowel bij de ondernemingen als de medewerkers.”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden met de versoepelingen die het Overlegcomité aankondigde, en vooral het einde van het verplichte telewerk en de opheffing van het verbod op teambuildingsactiviteiten en bedrijfsevenementen. “De aangekondigde versoepelingen zijn een echte verademing, niet alleen voor de sectoren die het hardst getroffen zijn door de crisis, maar voor alle bedrijven. Het einde van het verplichte telewerk zal het mogelijk maken om de teamdynamiek binnen de bedrijven te herstellen. De strijd tegen het coronavirus is nog niet volledig gestreden. Daarom roept het VBO op om te blijven inzetten op vaccinatie en het naleven van alle hygiëne- en afstandsmaatregelen”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

De technologiesector is klaar voor een terugkeer naar het “nieuwe normaal”, om de omslag te maken van verplicht naar aanbevolen telewerk, reageert Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria. In verschillende andere Europese landen is er ook geen telewerkverplichting meer. “Wij hebben hier meer dan tweeduizend bedrijven voor klaargestoomd, onder andere met onze telewerkgids en Covid Industry Risk Scan. De sector beschikt over alle instrumenten, en past deze ook rigoureus toe, om zijn veiligheidsbeleid te controleren en zo nodig aan te passen.” Verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals mondmaskers en 1,5 meter afstand, blijven geldig, maar het is goed dat bedrijven nu zelf kunnen beslissen hoe ze telewerk organiseren. “Bedrijven zullen nu in alle vrijheid ‘het nieuwe werken’ uitrollen”, besluit Steukers.