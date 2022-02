Onderwijssector en Vlaamse Jeugdraad tevreden over schrappen mondmaskerplicht voor -12-jarigen

“Wij waren vragende partij om de mondmaskers, zeker voor de jongste leerlingen, te laten verdwijnen zodra de coronasituatie dat toelaat”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “We zijn dan ook tevreden met de beslissing dat leerlingen uit het basisonderwijs het mondmasker niet meer moeten dragen.”

LEES OOK. OVERZICHT. Van mondmaskers tot nachtleven: dit heeft het Overlegcomité beslist

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden. “Uiteraard blijven de basismaatregelen zoals ventilatie, verluchting, afstand en handhygiëne gehandhaafd. Zo blijven onze scholen ook in code oranje een veilige plek voor leerlingen en personeel”, verzekert directeur-generaal Lieven Boeve. Dat is ook nodig, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van het ACOD Onderwijs, aangezien momenteel nog steeds ongeveer vijftien procent van de leerkrachten besmet is met het virus.

Toch geldt de plicht nog voor iedereen boven de twaalf jaar. Scholieren zullen nog steeds naar de les moeten met een mondmasker. Het is dus nog afwachten of ook de mondmaskerplicht voor scholieren in een volgend Overlegcomité wordt geschrapt.

Secundair onderwijs volgende stap

“Onze kinderen verdienen dit”, zegt de N-VA-minister in een eerste reactie. “Op het moment dat we versoepelen voor volwassenen, moeten we ook versoepelen voor hen. Als het veilig is voor volwassenen om urenlang op café te gaan zonder mondmasker, dan is het ook veilig voor kinderen om naar school te gaan zonder mondmasker.”

Volgens Weyts hebben de -12-jarigen de voorbije maanden een “grote inspanning geleverd” in de strijd tegen verspreiding van het virus. “De hele schooldag een mondmasker ophouden was echt niet makkelijk. Ik ben de kinderen én de leerkrachten heel dankbaar voor de bijdrage die ze op die manier geleverd hebben”, stelt de Vlaamse onderwijsminister.

Volgens minister Weyts is het schrappen van de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs nu de volgende stap. “Hopelijk kan dit op een volgend Overlegcomité beslist worden”, klinkt het.

Ook de Vlaamse Jeugdraad volgt de minister in dat laatste. “We hopen dat dit binnenkort ook voor middelbare scholieren en studenten kan”, luidt het. “Als er meer mogelijkheden zijn om te versoepelen, binnen de huidige virologische situatie, moeten kinderen en jongeren vooraan in de rij staan”, aldus de Jeugdraad.

Daarnaast neemt deze versoepeling niet weg dat er volgens de Jeugdraad nog steeds een ongelijke behandeling is van gevaccineerde tegenover niet-gevaccineerde jongeren, tegen alle uitspraken van beleidsmakers in. “Niet alle jongeren krijgen de kans of de vrije keuze thuis om gevaccineerd te worden. We roepen op om hen geen strengere maatregelen op te leggen dan gevaccineerde jongeren.”