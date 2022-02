Yves Vanderhaeghe is terug bij KV Oostende, maar in heel andere omstandigheden: “We zakken niet, daarvoor steek ik mijn hand het vuur”

Yves Vanderhaeghe (52) coacht voor de tweede keer KV Oostende, maar komt eigenlijk bij een andere ploeg terecht. De stuntploeg waar Marc Coucke het ene miljoenencontract na het andere uitdeelde, bestaat niet meer. Tegenwoordig is het knokken om erin te blijven. En dat met jonge, onbekende namen. Maar dat schrikt Vanderhaeghe niet af. “Er is voldoende kwaliteit in deze groep”, klinkt het.

Musona, Lombaerts, Jali, Canesin en de betreurde Berrier: ze stonden allemaal in de basis tijdens de laatste match van Vanderhaeghe bij KV Oostende, op 17 september 2017. Daags later werd de West-Vlaming ontslagen na een dramatische seizoensstart. Nochtans hadden Vanderhaeghe en KV Oostende er twee droomseizoenen opzitten. Twee keer werd Play-off 1 gehaald onder Vanderhaeghe, met een dubbele Europese confrontatie tegen Marseille als kers op de taart. Maar sinds zijn ontslag ging het ook bergaf met de club. Twee voorzitters en bijna vijf jaar later is KVO in de stabiele handen van een aantal Amerikaanse investeerders, maar keerde ook de realiteit terug. Elk jaar moet er geknokt worden om in 1A te blijven.

Donderdag contact, vrijdag akkoord

Maar degradatie? Daar houdt Vanderhaeghe geen rekening mee. “Daarvoor steek ik mijn hand in het vuur”, vertelt de nieuwe coach tijdens zijn eerste interview. “We gaan dit seizoen naar behoren afsluiten. Er is voldoende kwaliteit in deze groep, en een aantal interessante profielen moeten zich nog tonen. Dat is toch de bedoeling. Ik zie het alleszins enorm zitten, en we gaan het schip van KV Oostende veilig naar de haven loodsen.” Vanderhaeghe is eerlijk: twee dagen geleden was er nog geen sprake van KV Oostende. “Ik ben zelf een beetje verrast”, grijnst hij. “Donderdag was er contact, en vrijdag hadden we een akkoord. Over het aanbod moest ik niet te lang nadenken. Het is een mooie, toekomstgerichte stap. Ik heb mooie herinneringen overgehouden aan mijn verleden hier, en dat blijft toch altijd een beetje in het achterhoofd hangen.”

De opvolger van Blessin werd dus geen kopie van de Duitser, al trekt Vanderhaeghe wel paralellen. “Wie mij een beetje kent en naar Cercle keek, weet dat ik ook graag hoog speel en druk vooruit zet”, stipt VDH aan. “Maar je moet natuurlijk rekening houden met de profielen in je groep. Het is alleszins de bedoeling om de tegenstander het voetballen te beletten.” En zo heeft Vanderhaeghe nog geen drie maanden zonder ploeg gezeten na zijn ontslag bij Cercle Brugge. “In het begin is die extra tijd met je familie wel leuk, maar ik zit al zo lang in het voetbal en bleef zo veel mogelijk matchen volgen. Dat er voor de opvolger van Blessin eerder andere kandidaten werden verwacht? De club vindt dat ik voldoe aan het profiel dat ze voor ogen hadden, en ze waren overtuigd dat ze Yves Vanderhaeghe wilden. Deze kans is voor mij welgekomen.”

© BELGA

© BELGA