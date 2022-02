Dirk Devroey: “Epidemiologisch breekt nu de moeilijkste periode aan”

Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) ziet licht aan het einde van de tunnel en gelooft dat we naar een normale zomer gaan. “Het zit eraan te komen, maar er zijn nog een aantal valkuilen”, waarschuwt hij wel. Toch is de huidige daling van de besmettingscijfers positief voor zowel de bevolking als het zorgpersoneel.

“Epidemiologisch breekt nu de moeilijkste periode aan. Wanneer moeten we terug in een alarmfase gaan? Hoe gaan we eventueel een nieuwe variant en een uitbraak tijdig kunnen opsporen? We moeten wel de vinger aan de pols houden”, stelt Devroey.

Het positieve nieuws overheerst natuurlijk, want we gaan naar code oranje. De samenleving begint terug te ademen, in sommige gevallen zonder het mondmasker. Al moeten de cijfers nu wel blijven dalen.

“De besmettingscijfers blijven nog hoog, dat weten we. Je zit vandaag nog aan 20.000 mensen die elke dag besmet worden, maar als er slechts een heel klein aantal in het ziekenhuis terechtkomen, gemiddeld 300, dan is dat toch een risico dat we moeten lopen”, aldus de professor Huisartsengeneeskunde.

Verwacht wordt dat het aantal patiënten op intensieve zorg de komende dagen ook blijft dalen. Dan kan er snel naar code geel gegaan worden.

“Er liggen heel veel mensen met corona en niet omwille van corona in de ziekenhuizen. We hopen voor de huisartsen, ziekenhuizen, testcentra dat er nu een betere periode zit aan te komen”, besluit Devroey.