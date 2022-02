Van hun aparte kijk op toiletten tot het leven dat er soms straffer is dan fictie: wat de Fransen zo Frans maakt

“Nadat God Frankrijk had geschapen, zag hij dat het wel erg mooi was geworden. Iets té mooi eigenlijk. Om dit te compenseren, schiep hij de Fransen.” Het is een boutade van de Nederlandse auteur én wijnbouwer Ilja Gort, maar wel een die we allemaal herkennen. Maar wat maakt de Fransen nu zo Frans? In hun boek Et alors schetsen Joost Houtman en Alain Mouton een portret van onze zuiderburen, aan de hand van honderden historische anekdotes en politieke weetjes. Dat ze er niet altijd goed uitkomen? Et alors?