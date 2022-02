Dit is de Beste Bakker van Vlaanderen: een plek waar jong én oud én taarten én wijn hand in hand gaan

De Beste Bakker van Vlaanderen is verkozen. Onze jury trok twee dagen lang door Vlaanderen om croissants, boterkoeken, rijsttaarten, eclairs, suikerbroden, sandwichen, stokbroden, pistolets, zuurdesembroden, koekjes en allerhande fijne patisserie te proeven. Nadat al dat lekkers gezakt was, haalden ze de puntenlijst boven en wezen ze Brood en Banket Geldhof uit Roeselare aan als dé winnaar. Een plek waar jong én oud én taarten én wijn hand in hand gaan.