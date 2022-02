Thomas Kaminski blijft langer bij Blackburn Rovers

Kaminski kwam in augustus 2020 over van AA Gent en heeft het naar zijn zin bij Blackburn. Hij is titularis en staat met de club momenteel derde in de Championship. In 2020-2021 werd Kaminski verkozen tot speler van het seizoen bij zijn club.

