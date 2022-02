Koningin Paola vertelt openhartig over huwelijksproblemen in tv-interview, maar de naam Delphine valt geen enkele keer

Koningin Paola (84) spreekt in een tv-documentaire openhartig over haar leven. Over hoe ze als prille twintiger – op veel te jonge leeftijd, volgens haarzelf – trouwde met een man die ze nog maar enkele maanden kende. Over hoe hun huwelijksproblemen de kindertijd van hun twee zonen en dochter heeft getekend. En over hoe zij en koning Albert (87) weer naar elkaar zijn toegegroeid. “Ik begrijp nu hoe belangrijk het is om affectie te geven aan je kinderen.” Paola gaat geen taboe uit de weg, maar de naam Delphine vermeldt ze geen enkele keer.