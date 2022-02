Chelsea-coach Tuchel na quarantaine aangekomen in Abu Dhabi voor finale WK voor clubs

Chelsea-coach Thomas Tuchel is vrijdag aangekomen in Abu Dhabi voor de finale van het WK voor clubs, waarin ze het zaterdag opnemen tegen de Braziliaanse Copa Libertadores-winnaar Palmeiras.

Tuchel zat sinds vorig weekend in isolatie, nadat hij positief getest had op het coronavirus. Vanop afstand zag hij The Blues dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku voorbij Al-Hilal naar de finale gaan.

Na een isolatieperiode en een negatieve coronatest kreeg de Duitser vrijdag groen licht om naar Abu Dhabi af te reizen, waar hij door zijn technische staf en de spelers blij werd ontvangen. Ook Romelu Lukaku verwelkomde zijn coach met een stevige handshake en korte omhelzing:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(belga)