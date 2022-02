Gustavo Poyet volgt John van’t Schip op bij Griekenland

De Uruguayaan Gustavo Poyet is de nieuwe bondscoach van Griekenland. In Athene is hij de opvolger van de in november ontslagen Nederlander John van’t Schip. Hij ondertekende er een contract tot eind 2023, met optie op verlenging.

Gustavo Poyet is een voormalig speler van Chelsea, Tottenham en Zaragoza. De 54-jarige Poyet stond al aan de leiding van Brighton, Sunderland en AEK Athene. In 2018 was hij coach bij Bordeaux in de Franse Ligue 1. Hij moet de Grieken naar het EK van 2024 in Duitsland loodsen. (belga)