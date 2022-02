Ondanks vernietigend rapport en verdubbelde schuldenberg maakt minister Gatz zich geen zorgen over Brussel, wel over de politiek in het algemeen

Een verdubbelde schuldenberg en een vernietigend rapport van het Rekenhof, maar de Brusselse minister van Financiën en Begroting maakt zich nog geen grote zorgen over de financiën van zijn gewest. Meer bevoegdheden voor het gewest zijn voor Sven Gatz (Open VLD) evenmin een must, zolang Brussel maar een grotere hap krijgt uit de personenbelasting. “Wat in Brussel gecreëerd wordt, moet hier grotendeels blijven. Niet alles, maar toch meer dan vandaag.”