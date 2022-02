“Hij had nood aan maîtresses, maar ook aan stabiliteit. Die bood mama hem”: de dochter van Jacques Brel over haar vader

France Brel over haar vader Jacques: “Brel is een beetje als een hittegolf in volle zomer. Dan ga je ook niet zeggen: ‘Ik wil wel de zon, maar het moet enkele graden minder, anders hou ik het niet uit.’ Je hebt gewoon geen keuze.” — © BELGAIMAGE

Volgend jaar is Jacques Brel 45 jaar dood. Maar de interesse voor de grootste Franstalige chansonnier aller tijden is nog springlevend. Elk jaar krijgt de Editions Jacques Brel, geleid door Brels tweede dochter France (68), 350 à 400 aanvragen om chansons te mogen coveren, vertalen of gebruiken in films. In Vlaanderen is hij volgens France nooit echt aanvaard geweest. “Jacques hield nochtans écht van Vlaanderen. Luister naar ‘Le plat pays’ of naar ‘Marieke’, de liefde druipt ervan af. Hij wou zelfs in het Vlaams zingen. Maar hij had het onzalige idee om zijn teksten te laten vertalen door een Nederlander.”