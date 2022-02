Vrijheidskonvooien onderweg naar Parijs: Macron roept op tot “de grootste kalmte”

“We zijn allemaal collectief moe door wat we nu al twee jaar meemaken. Dat uit zich op verschillende manieren: door ontreddering bij de ene, door depressie bij de andere. We zien een zeer sterk geestelijk lijden bij onze jonge en minder jonge mensen. En soms uit deze vermoeidheid zich ook in woede”, zegt Macron.

“Ik hoor en ik respecteer dat”, vervolgt de president, “maar ik roep op tot de grootste kalmte”.

“We hebben in deze periode overigens altijd het recht op manifesteren, het democratisch pluralisme en het parlementair debat beschermd. Maar we hebben eensgezindheid nodig.”

De oproep tot kalmte komt er naar aanleiding van het zogenaamde “vrijheidskonvooi” dat zaterdag in Parijs verwacht wordt. Sinds woensdag rijden vanuit het hele land tegenstanders van de coronamaatregelen in trucks, maar ook in andere voertuigen, in optochten naar de Franse hoofdstad. Volgens de politie gaat het in totaal om 3.300 voertuigen. Gevreesd wordt dat ze zaterdag wegen zullen blokkeren en het verkeer zullen ontregelen.

De politieprefectuur van Parijs heeft donderdag nog een verbod tegen de actie uitgevaardigd. Volgens de politie is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren. De actievoerders hebben die beslissing aangevochten, maar een administratieve rechtbank in Parijs heeft hun beroep vrijdagavond verworpen.