N-VA naar Grondwettelijk Hof tegen pandemiewet

Oppositiepartij N-VA stapt naar het Grondwettelijk hof tegen de pandemiewet. Dat heeft Kamerfractieleider Peter De Roover aangekondigd. Donderdagnacht werd de epidemiologische noodtoestand, die nodig is om de pandemiewet te activeren, nog met drie maanden verlengd.

“Het is al langer geweten dat wij inhoudelijk tegen de pandemiewet zijn. Maar los daarvan hebben wij ook vragen bij de grondwettelijkheid ervan”, zegt De Roover. “De Raad van State heeft wel een advies gegeven over de wet, maar die spreekt zich niet uit over de grondwettelijkheid.” De partij vindt al sinds de invoering dat de wet te veel macht legt bij de regering.

Vorige zomer werd de pandemiewet goedgekeurd na een lange discussie over de juridische basis van de coronamaatregelen. De wet zorgt ervoor dat de regering maatregelen kan nemen bij een epidemiologische noodtoestand. Eind oktober werd die uitgeroepen en donderdag werd die nog eens voor drie maanden verlengd. N-VA stemde, samen met PVDA en Vlaams Belang, tegen omdat er volgens hen geen sprake meer is van een noodsituatie.

Details wil De Roover nog niet kwijt over de procedure bij het Grondwettelijk Hof omdat de partij nog de laatste hand legt aan de teksten. In de loop van volgende week zouden die klaar moeten zijn.