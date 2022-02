Twente-spits Michel Vlap hoopt toch nog op een comeback bij Anderlecht: “Wat Zirkzee toont, had ik ook graag willen tonen”

Hij scoorde in 2020 een hattrick in een 7-0 tegen Zulte Waregem. Dat was hét hoogtepunt van Michel Vlap (24) bij Anderlecht. Daarna viel hij uit de gratie van Vincent Kompany. Eerst werd de Nederlandse spelverdeler uitgeleend aan Bielefeld en nu zit hij bij Twente. Daar strijdt Vlap wel voor Europees voetbal, maar een comeback bij RSCA lijkt er niet meer in te zitten. “Kompany appte me weleens na een goeie match.”