Lyon zet druk op straks transfervrije Jason Denayer, die schermt met interesse van Barça en Juventus

De spelletjes zijn begonnen. “De bal ligt in Jasons kamp”, aldus Lyon over een eventuele verlenging van Denayer (26). De club vergeet erbij te melden dat het wel erg lang talmde met een marktconform voorstel. Kapers, onder wie Barça, liggen op de loer.

De truken van de foor moet je Jean-Michel Aulas niet leren. De 78-jarige preses van Olympique Lyon heeft in Frankrijk uitspraken gedaan over Jason Denayer, wiens overeenkomst aan het einde van het seizoen afloopt. “Wij willen graag met Jason doorgaan”, aldus Aulus. “We hebben hem een voorstel gedaan. De bal ligt in zijn kamp.” Een slim manoeuvre van Aulas, die op die manier richting de fans doet uitschijnen dat áls Denayer in de zomer gratis vertrekt, het vooral niet de schuld van Lyon is geweest.

De voorzitter doet de waarheid zo wel oneer aan. In werkelijkheid heeft Lyon erg lang gewacht – tot januari – om Denayer en zijn makelaar een deftig nieuw contract te bieden. Die timing was bovendien ongelukkig, aangezien Denayer toen sukkelde met een enkelblessure – hoogstwaarschijnlijk viert hij volgende week zijn rentree – en zijn herstel zijn prioriteit was. Maar inmiddels zaten de buitenlandse topclubs niet stil...

Een zomaar op te pikken Denayer, dat is aanlokkelijk. Onder meer Barcelona, Newcastle, Juventus en Napoli hebben al inlichtingen ingewonnen. Het maakt dat Denayer, nu meer dan een paar maanden geleden, toen de kans op een verlengd verblijf bij Lyon vele malen groter was, nadenkt over zijn toekomst. Wil hij stabiliteit of wil hij toch nog eens die stap hogerop zetten, in de hoop bijvoorbeeld de Champions League te winnen? De 33-voudige Rode Duivel is in elk geval niet gehaast: in principe heeft hij straks keuze te over. In het ‘slechtste’ geval blijft hij gewoon bij Lyon, dat blijft een optie.

Martinez: geen probleem

Roberto Martinez staat er niet voor te springen dat veel internationals in de zomer verhuizen – een transfer brengt altijd risico’s met zich mee –, maar in het dossier-Denayer maakt de bondscoach zich allerminst grote zorgen. De Spanjaard is ervan overtuigd dat zijn verdediger bij elke Europese club veel minuten zal maken, wat positief is met het oog op het wereldkampioenschap in Qatar. Ook wat betreft Axel Witsel (33) is Martinez een vertrek niet ongenegen: bij Dortmund zit hij als eindecontractspeler af en toe op de bank.