Waarschuwing voor trajectcontroles verdwijnt (en dat heeft al wat Vlamingen veel geld gekost)

Er zal langs gewestwegen niet meer met verkeersborden worden aangekondigd dat op die plaats een trajectcontrole actief is. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Langs 240 wegen in Vlaanderen is er een trajectcontrole geïnstalleerd en er staan er nog eens 165 op de planning volgens cijfers van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).

Waar er ter hoogte van bestaande trajectcontroles dergelijke waarschuwingsborden stonden, worden die weggehaald. Als ze al niet weggehaald zijn. “We hebben de gemeenten een tijdje geleden op de hoogte gebracht dat we deze borden gingen verwijderen”, aldus AWV-woordvoerder Katrien Kiekens.

Toen enkele jaren geleden de eerste trajectcontroles in gebruik raakten, drongen verschillende politici nochtans aan op zulke aankondigingsborden, kwestie van chauffeurs te sensibiliseren dat ze zich op dat traject maar best aan de toegelaten snelheid hielden.

Boetes

Maar het Agentschap wil met het weghalen van die borden iets doen aan de wildgroei van verkeersborden langs onze wegen. “We behouden de verkeersborden die er echt toe doen en die automobilisten absoluut gezien moeten hebben.” In dit geval: de verkeersborden die de maximumsnelheid op die wegen aangeven.

Chauffeurs zullen voortaan dus zelf of via een routeplanner als Waze of Coyote moeten ontdekken op welke wegen een trajectcontrole staat. Zo kunnen bestuurders vermijden wat sommige chauffeurs op een weg tussen Maaseik en Kinrooi in Limburg meemaakten. Daar werd twee weken geleden zonder aankondiging een trajectcontrole voor de allereerste keer geactiveerd. Sommige onwetende chauffeurs werden dag na dag geflitst. Alleen merkten die dat pas toen ze twee weken later de eerste van soms een hele reeks boetes in de bus kregen.

In Het Belang van Limburg betreurt Jo Brouns (CD&V), de burgemeester van Kinrooi, dat de federale politie de indienstneming niet aankondigde. “Het doel moet zijn om mensen trager te laten rijden, niet om boetes uit te delen.”