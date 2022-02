Racing Genk moet Bryan Heynen slechts één duel missen

Het Disciplinair Comité heeft Genk-middenvelder Bryan Heynen een schorsing één wedstrijd effectief en twee met uitstel opgelegd, alsook een boete van 2.000 euro. In de competitiewedstrijd bij Oud-Heverlee Leuven (2-1 verlies) werd hij in het openingskwartier uitgesloten. In principe moet Genk Heynen missen zondag tegen Standard, maar Genk kan nog hoger beroep aantekenen.

De partij kon haast niet slechter beginnen voor de Limburgers in Leuven. In de eerste minuut tikte Sory Kaba de openingsgoal al binnen op aangeven van Mathieu Maertens. Tot overmaat van ramp verloor het kapitein Bryan Heynen nog voor het kwartier met een rechtstreekse rode kaart na een stevige maar ook ietwat ongelukkige charge op doelpuntenmaker Kaba.

Het bondsparket had eerder een schorsingsvoorstel gedaan van twee wedstrijden effectieve schorsing (plus een met uitstel), maar daarmee gingen club en speler niet akkoord. In ruim 200 wedstrijden voor de Limburgers was het nog maar zijn eerste rode kaart.

De schorsing gaat zondag in, waardoor de Limburgers hun aanvoerder zullen moeten missen in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Standard. Genk kan wel nog hoger beroep aantekenen tegen de schorsing. De club gaf eerder deze week reeds te kennen niet akkoord te gaan met enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije weken. (belga)