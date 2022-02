“We weten niet wat we kunnen verwachten”: politie roept op om Brussel te mijden voor komst van Vrijheidskonvooi

Het Vrijheidskonvooi van vooral Franse truckers wordt zondag in ons land verwacht. De Brusselse politie scant op dit moment de sociale media en houdt de ogen gericht op Frankrijk. “We weten niet wat we kunnen verwachten, maar roepen op om dit weekend Brussel te vermijden.”

“We zijn voorbereid”, zegt de Brusselse politie. “De invalswegen worden extra in het oog gehouden. Als de truckers arriveren, gaan we hen proberen om te leiden naar parking C aan de Heizel. Daar zullen we hun manifestatie – die niet aangevraagd en dus niet toegelaten is – wel tolereren. Maar we kunnen niet toelaten dat Brussel lamgelegd worden.”

Eventuele verkeersproblemen verwacht de politie pas zondag. “We raden bijgevolg iedereen aan om zondag maar ook maandag Brussel zo veel mogelijk te mijden. Probeer te telewerken of vrij te nemen. En wie met het openbaar vervoer komt: neem geen bus maar een trein, een tram of een metro. Want bussen zullen ook vastzitten in eventuele opstoppingen.”

