Nadat de neuzen binnen de Vlaamse regering vorige week even in dezelfde richting stonden over de aanpak van de groenestroomfacturen, is Vlaams minister-president Jan Jambon terug bij af. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) kreeg op de ministerraad van CD&V en N-VA de volle laag voor zijn uitstapje over de bouwshift.