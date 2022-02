Parijs kwam niet in zicht, “dan gaan we Brussel maar opschudden”: onze man reed mee met het ‘Vrijheidskonvooi’

Geïnspireerd door de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen al wekenlang Ottawa blokkeren, trokken vrijdag duizenden Fransen met een ‘vrijheidskonvooi’ naar hun hoofdstad. Onze man stopte zijn mondmasker op zak, ging mee aan boord van het konvooi in een voorstad van Rijsel, en reed mee richting Parijs. Maar de Eiffeltoren, die kwam nooit in zicht. “Dan gaan we Brussel maar gaan opschudden.”