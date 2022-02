Ongenoegen van burgemeesters wordt gehoord: verbod op verkoop van zwaar vuurwerk

Er komt een verbod op de verkoop van allerhande vuurwerk, dat eigenlijk nooit voor particulieren was bedoeld, aldus bevoegd minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Denk aan zwaar knalvuurwerk voor spoorwegarbeiders, Bengaals vuur of rookbommen die eigenlijk dienen voor het testen van ventilatiesystemen.

De nieuwe regels zijn mee ingegeven door het grote ongenoegen bij veel burgemeesters: uit veiligheidsoverwegingen maar ook om de rust in hun gemeente te bewaren, is in veel gemeenten al jaren een verbod op (knal)vuurwerk van kracht.

“In de praktijk is dat echter bijzonder moeilijk te handhaven, omdat vuurwerk in allerhande groottes en sterktes zonder veel problemen te kopen zijn”, aldus Vooruit-parlementslid Bert Moyaers, tevens burgemeester van het Limburgse Herk-de-Stad. Gevolg: de voorbije eindejaarsperiode leek het alsof er nog meer vuurwerk en bommetjes de lucht ingingen dan de jaren ervoor, “waarbij ook opviel dat er steeds krachtiger spul opduikt, met meer geluidsoverlast als gevolg.”

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne geeft nu gehoor aan het ongenoegen van de burgemeesters, waarvan sommige voorstelden om – zoals in enkele van onze buurlanden – een volledig verbod op de verkoop van vuurwerk uit te vaardigen.

Dat gebeurt niet. Concreet wordt aan de klasse van feestvuurwerk – specifiek bedoeld voor consumenten en ook het minst luidruchtig – niet geraakt. Dermagne gaat wel de verkoop aan particulieren verbieden van Bengaals vuurwerk, zwaar knalvuurwerk uit de P1-klasse en ook op zware rookbommen. “Dat materiaal is helemaal niet voor amusement bedoeld”, aldus het kabinet Dermagne.

Het gaat dan bijvoorbeeld over zeer krachtige spoorwegklappers: “die worden bij spoorwerkzaamheden op de sporen gelegd en komen tot ontploffing wanneer er trein over rijdt.” Jongeren kopen die aan om krachtige en luide ontploffingen te veroorzaken, waarna ze die filmpjes op Youtube plaatsen. Het gaat ook over knallers die ontwikkeld werden om op luchthaventerreinen vogels op afstand te houden.

Het verbod op de verkoop van Bengaals vuurwerk aan particulieren is dan weer bedoeld om voetbalwedstrijden veiliger te doen verlopen. Nog op het verbodslijstje: zware rookbommen, die voor defensie of industriële toepassingen zijn ontwikkeld: bijvoorbeeld om ventilatiesystemen in tunnels te testen. “Die dingen _ die gedurende enkel minuten een erg zwaar rookgordijn produceren – moet je met het nodige verstand gebruik”, beklemtoont Christophe Byl van Belpyro, de Belgische vuurwerkfederatie.

Hij kan zich vinden in de maatregelen: “het veel te zware vuurwerk – tesamen met veel illegaal vuurwerk dat ook gemakkelijk te verkrijgen valt – hebben de vuurwerksector onterecht een slechte naam bezorgd.”