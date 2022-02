Mogelijk in maart al naar code geel: wanneer kan dat en wat versoepelt er dan ook weer precies?

Volgende week vrijdag schakelen we van code rood over op oranje op de coronabarometer. En als de situatie gunstig blijft evolueren, kan er op het Overlegcomité van maart zelfs al gesproken worden over code geel. Maar wat houden die kleurencodes precies in. En wat versoepelt er dan?

CODE ROOD (sinds 28 januari)

Wanneer? Dat is de strengste code en wil zeggen 500 patiënten of meer op intensieve zorg en 150 nieuwe hospitalisaties per dag.

Evenementen

*Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden binnen en buiten toegelaten, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten.

*Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.

*Een capaciteit tot 200 personen is toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden.

*Huwelijken en begrafenissen zijn toegelaten.

Horeca

*Sluitingsuur om middernacht

*Covid Safe Ticket verplicht voor cafés en restaurants

*Mondmaskers verplicht voor klanten en personeel

*Maximaal 6 mensen per tafel, kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

*Het nachtleven is gesloten

Vrijetijdsactiviteiten

*Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino’s, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

*Georganiseerde activiteiten in groep zijn toegelaten, voor maximaal 80 personen binnen en 200 personen buiten

*Mondmaskers zijn enkel binnen verplicht, tenzij je neerzit of op een veilige manier afstand kan houden, of als de aard van een activiteit dat niet toelaat

*Overnachtingen op kampen zijn toegestaan, maar er is wel de aanbeveling om je vooraf én achteraf te testen

*Covid Safe Ticket kan gevraagd worden, bij binnenactiviteiten vanaf 50 volwassenen

En verder: Telenet is verplicht waar mogelijk. Vier dagen per week met één terugkeerdag.

CODE ORANJE (vanaf 18 februari)

Wanneer? Om naar fase oranje over te schakelen mogen er volgens de coronabarometer nog 300 tot 500 patiënten op intensieve zorg liggen en 65 tot 149 nieuwe hospitalisaties per dag worden opgenomen.

Evenementen:

*Dynamische evenementen, waarbij het publiek niet volledig zit, zijn weer mogelijk. Denk aan congressen, feestjes, of concerten met een (deels) staand publiek

*Het nachtleven mag weer opstarten. Tot 70% bezetting mogelijk. Een volledig volle zaal kan enkel als de ventilatienormen gehaald worden, en als de CO-meters onder de 900 ppm blijven.

*Mondmasker is verplicht voor zittende evenementen binnen

*Mondmasker is enkel verplicht voor personeel bij evenementen met een dynamisch publiek, zowel binnen als buiten

*Covid Safe Ticket nodig, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten

Horeca:

*Geen sluitingsuur meer

*Geen mondmasker meer voor klanten, enkel voor personeel

*Covid Safe Ticket nodig, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten

*Nachtclubs en danscafés kunnen weer open

*Met maximum 6 aan tafel-regel valt weg

Vrijetijdsactiviteiten:

Op het vlak van vrije tijd, blijven georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, het verenigingsleven en niet-professionele sportbeoefening toegelaten. Binnen mag je voor georganiseerde activiteiten met maximaal 80 personen samenkomen en buiten tot 200 personen.

*Overnachtingen op kampen worden ook toegestaan, maar er wordt wel aanbevolen om je op voorhand en achteraf te testen. Het Covid Safe Ticket kan binnen gevraagd worden vanaf 50 volwassenen.

*Versoepeling mondmaskers: enkel bij contact met zogenoemde “externen”

*Aanbeveling om “intensief contact te vermijden”

En verder: Mondmaskerplicht valt weg voor min 12-jarigen, telewerk is niet meer verplicht maar wordt aanbevolen

CODE GEEL (mogelijk vanaf maart)

Gaan we naar code geel, dan gaan we stilaan maar zeker weer naar het normale. Met minder dan 65 nieuwe hospitalisaties per dag en minder dan 300 patiënten op intensieve zorg

Evenementen:

*Geen publieksbeperking meer

*Ook geen Covid Safe Ticket meer nodig

*Mondmaskerplicht valt weg

Horeca:

*Geen sluitingsuur meer

*Geen Covid Safe Ticket nodig

*Mondmasker is niet meer verplicht, ook niet voor personeel

Vrijetijdsactiviteiten

*Mondmasker is niet meer verplicht, FFP2-mondmaskers aangeraden voor medisch kwetsbare groepen bij indooractiviteiten

*Geen beperking meer op overnachtingen in het geval van jeugdkampen

*Geen beperking meer op de capaciteit van activiteiten