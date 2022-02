PSG wint topper tegen Rennes dankzij doelpunt van Mbappé in de 93ste minuut op assist van Messi

De Franse competitieleider PSG is op de 24ste speeldag ontsnapt in de topper tegen Rennes, vijfde in de stand, dankzij een treffer in de 93ste minuut van Kylian Mbappé op aangeven van Lionel Messi. PSG had de 1-0-zege niet eens nodig om autoritair aan de leiding te blijven in de Ligue 1. Bij Rennes ontbrak Jérémy Doku wegens een hamstringblessure.