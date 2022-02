Ritchie De Laet niet te spreken over “koeienwei” in Seraing: “Schande dat wij hierop moeten spelen”

Het was met de hakken over de sloot, maar Antwerp heeft drie punten gepakt op het veld van Seraing. Vooral tijdens de eerste helft probeerde Antwerp vlot combinatievoetbal te brengen, al was dat op het zware veld van Seraing vrijwel onmogelijk. “Een koeienwei”, noemde Ritchie De Laet het na de wedstrijd voor de camera’s van Eleven.

“Het is een schande dat wij op dit veld moeten spelen”, zei Ritchie De Laet na de wedstrijd over het veld van Seraing. “Iedereen sprak altijd dat we te veel lange ballen gebruikten. Vandaag hebben we beter proberen te voetballen en dat is nog aardig gelukt op een koeienwei.”

De zuinige 0-1-zege vond de verdediger van Antwerp verdiend. “We hadden al 0-3 voor moeten staan in de eerste helft. De kansen waren er, we konden ze gewoon niet afwerken. Dan weten we dat we moeten opletten voor de counter natuurlijk, maar al bij al vond ik het een verdiende overwinning.”

Brian Priske: “Alleen maar respect voor mijn gasten”

Coach Brian Priske was heel tevreden met wat hij te zien kreeg van zijn ploeg tijdens de eerste helft. “De overwinning is zeker verdiend. De eerste helft was heel goed, alleen een doelpunt of twee ontbrak”, zei Priske bij Eleven. “Onze prestatie was ongelooflijk goed en de mentaliteit was schitterend. Vandaag heeft iedereen zijn kwaliteiten getoond, alleen moeten we die kansen afwerken. Als je dat niet doet, wordt het moeilijk en moet je echt mentaliteit tonen. Denis Almeida deed het heel goed en ook onze kapitein Faris Haroun, die nog niet veel gespeeld heeft dit seizoen, heeft een ongelooflijke wedstrijd gespeeld.”

Vooral het feit dat Antwerp op het zware veld van Seraing toch af en toe goed voetbal bracht, stemde de coach tevreden. “Ik ben tevreden met het spel, met de manier van voetballen. Zeker als je kijkt naar het veld dat bijna een schande voor het voetbal was vanavond. Maar we hebben alles gedaan om onze passing te verzorgen en ik heb alleen maar respect voor mijn gasten dat ze op zo’n moeilijk veld probeerden om mooi voetbal te spelen.”