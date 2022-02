Heracles (Met Fadiga en Luca Schoofs) wint zuinig van Utrecht

In de Nederlandse Eredivisie stond Heracles Almelo tegenover FC Utrecht op speeldag 22. Bij Almelo zat Ismail Azzaoui niet in de selectie vanwege een knieblessure. Noah Fadiga en Luca Schoofs stonden in de basis bij Heracles, Othman Boussaid begon voor Utrecht.

Heracles kwam in de 82ste minuut op voorsprong dankzij een schot vanvan Sierhuis op aangeven van Bsacikoglu, wat het enige doelpunt uit de partij was. Elias Sierra mocht in de 46ste minuut landgenoot Schoofs vervangen, maar werd in de 88ste opnieuw gewisseld door Justin Hoogma. Boussaid werd op het uur afgelost door Ramselaar.

Utrecht staat na 22 speeldagen op de 7e plaats in het klassement met 35 punten, Almelo bezet de 12e plaats met 23 punten uit evenveel wedstrijden. (belga)