Sevilla zet met zege tegen Elche leider Real Madrid onder druk

Ingetogen vieren is niet aan “Papu” Gomez besteed. — © ISOPIX

Sevilla heeft een vooruitgeschoven wedstrijd van de 24ste speeldag in La Liga met 2-0 gewonnen van Elche en zet zo leider Real Madrid onder druk. De kloof tussen de nummers één en twee in Spanje bedraagt nu drie punten. Real komt morgen in actie tegen Villarreal.