Boris Johnson ontving vragenlijst van Londense politie over ‘Partygate’

De Londense politie heeft de Britse premier Boris Johnson een vragenlijst gestuurd in verband met veronderstelde lockdownfeestjes in Downing Street. De 57-jarige Johnson heeft de lijst ontvangen en zal die beantwoorden zoals gevraagd, zo liet een regeringswoordvoerder vrijdagavond aan de BBC weten.

In verband met de feestjes wil de Londense politie meer dan vijftig veronderstelde deelnemers ondervragen, zo had de Metropolitan Police (Met) donderdag al bekendgemaakt.

Het onderzoek spitst zich toe op twaalf evenementen, op acht datums in 2020 en 2021. Het verloopt schriftelijk, in de meeste gevallen via e-mail. De aangeschrevenen moeten binnen de zeven dagen waarheidsgetrouwe vragen beantwoorden.

Werkbijeenkomsten

Britse media berichtten donderdag dat ook premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie vragen krijgen, omdat zij aan enkele van de evenementen zouden hebben deelgenomen. Het document heeft een formele rechtsstatus. De aangeschrevenen hangt een boete boven het hoofd vanwege het met voeten treden van de coronaregels. Johnson weerlegt de betichtingen. Hij zegt dat het om werkbijeenkomsten ging.