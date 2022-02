LIVE. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne: komt er een Russische inval en een oorlog?

De rest van de wereld houdt de situatie in Oekraïne met een bang hart in de gaten. De Russische president Vladimir Poetin heeft meer dan honderdduizend van zijn troepen verzameld aan de grenzen met het land en pogingen van Europese en Amerikaanse leiders om hem die te laten weghalen draaiden op niets uit. De vraag is nu: is het spierballengerol of gaat Poetin het land binnenvallen? Volg hier alle ontwikkelingen op de voet.