Belgische rusthuizengroep Vivalto komt in Franse handen

Vivalto Home en Vivalto Vie dragen dezelfde naam omdat ze door dezelfde personen - de Franse ondernemers Daniel Caille en Guillaume Raoux - werden opgericht. Ook wijlen Benoît della Faille hield het Belgische Vivalto Home mee boven de doopvont. De Franse groep controleerde het Belgische bedrijf evenwel niet. De aandelen zaten verspreid onder een groot aantal partijen.

Maar nu hebben Vivalto Vie en de familie della Faille de andere partijen uitgekocht. Vivalto Vie is voortaan meerderheidsaandeelhouder, de familie bezit een minderheidsbelang.

“Deze transactie was voorzien in het aandeelhouderspact dat de verschillende partijen indertijd hadden gesloten. Er is dus niets onverwachts aan”, reageert Nicolas Petrovic, de CEO van Vivalto Home. “Operationeel verandert er niets.”

Middelgrote speler

De transactie zou de aandelen van de Belgische rusthuizenuitbater waarderen op een kleine 200 miljoen euro. Ze werd beklonken net voor sectorgenoot Orpea in opspraak kwam door mogelijke wantoestanden in zijn rusthuizen. De deal werd begeleid door de zakenbank Rothschild.

Vivalto Home is een middelgrote private speler in de Belgische rusthuizensector. De Brusselse groep is sinds 2009 actief en baat in Vlaanderen, Brussel en Wallonië in totaal 32 rusthuizen uit, goed voor bijna 3.200 bedden.