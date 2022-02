Waarom mondmaskers wel nog moeten in de klas en de bioscoop, maar niet in het nachtleven

Er is op verscheidene plaatsen kritiek op de beslissing van het Overlegcomité over de mondmaskers: in theaterzalen, bioscopen en de klas zijn ze verplicht, maar op de dansvloer in nachtclubs niet. Welke logica zit achter die beslissingen? “Ze zijn praktisch van aard.”

Erg logisch oogt het niet. Wanneer je naar de bioscoop gaat, waar iedereen zit, moet je het mondmasker dragen. Ga je daarna dansen in een nachtclub, dan mag het dan weer af. Hetzelfde met tieners: zij moeten het masker in de klas dragen maar mogen het afgooien wanneer ze na lesuren nog samen iets gaan drinken op café.

Daar kwam heel wat kritiek op. Onder meer in de event- en cultuursector werd onbegrip geuit. Een van hen is theatermaker Stany Crets. “Dus zittend publiek = mondmaskers. Dynamisch = geen mondmaskers. Ofwel is dit een fout en wordt dit asap rechtgezet ofwel... een fout maken? Zou het? Bijna onmogelijk”, schreef hij op Twitter. Ook Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck noemde de beslissing niet logisch. “Het is bijzonder vreemd”, zei hij bij VRT Nieuws. “Je zou net het omgekeerde verwachten. Ik denk dat dit tot gevolg heeft dat iedereen op een zittend evenement zal rechtstaan en zijn mondmasker zal uitdoen.”

“Wel logica”

Maar er zit wel degelijk logica achter de beslissing, repliceerde coronacommissaris Pedro Facon op Twitter. “Die redenering is op praktische gronden gestoeld. Bij een activiteit als dansen kan het mondmasker niet correct of veilig gedragen worden; in zittende activiteit wel”, schrijft hij. Hij kreeg daarin bijval van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Het nachtleven met een mondmasker aan, dat werkt niet goed. Naar een film kijken met een mondmasker op, dat is geen grote belemmering”, zei De Croo gisteren. Verlinden noemt eten, drinken en dansen activiteiten die niet kunnen met een mondmasker aan. “Het heeft niet veel zin om een discotheek te openen en te vragen om een mondmasker te dragen.”

Dat zegt ook viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, die bij VRT Nieuws zegt te begrijpen dat de beslissing raar overkomt. “Puur virologisch zou je inderdaad eerder het omgekeerde verwachten: wanneer je binnen een evenement hebt waar mensen door elkaar lopen, is het risico net iets groter en zou je eigenlijk kunnen stellen dat het misschien beter is om daar een masker te dragen.” Maar praktisch is dat moeilijker. “Een dancing, feest of fuif is gewoon niet compatibel met het dragen van een masker. In het verleden heeft men dat eens willen invoeren en daar is dan veel kritiek op gekomen. Ik denk dat dat terecht was. Ofwel laat je het toe en dan doe je het zonder masker, maar dan ga je wel veel meer inzetten op ventilatie. Maar dat soort events met mondmasker, dat is niet compatibel.”

Waar is het mondmasker vanaf 19 februari nog verplicht?

In de horeca moeten alleen personeelsleden nog mondmaskers dragen. Klanten hoeven het zowel aan tafel als wanneer ze binnenkomen of naar het toilet gaan niet te dragen.

Op sommige evenementen blijft het mondmasker verplicht. Het gaat dan om niet-dynamische binnenactiviteiten, zoals een theatervoorstelling. Bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten is het alleen nog voor het personeel verplicht. Op festivals of in dancings bijvoorbeeld.

In winkels en op het openbaar vervoer blijven de mondmaskers voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht.

Op school verandert er wel een en ander. Daar zal de mondmaskerplicht niet meer gelden voor leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Alleen wie ouder is dan 12 jaar, zal het mondkapje nog moeten dragen.