Je kent hen van de auto’s, maar ze dragen een duistere familiegeschiedenis met zich mee: het verhaal van de familie die BMW redde

De familie Quandt is de rijkste van Duitsland en is even discreet als gefortuneerd. Daar hebben ze een goede reden voor, want hoewel BMW zijn voortbestaan halfweg vorige eeuw aan de Quandts te danken heeft, is de familiegeschiedenis doorspekt met duistere geheimen over het Hitler-regime, concentratiekampen, uitbuiting en afpersing. De Nederlandse journaliste Marjolijn Uitzinger schreef er een boek over, De zwijgende miljardairs, dat een ontluisterend inzicht geeft in de dynastie van de BMW-familie.