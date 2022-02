7.200 agenten houden zich klaar in Parijs voor komst vrijheidskonvooi, al honderden wagens tegengehouden

Bijna 7.200 politieagenten zijn ontplooid in het hoofdstad om blokkades te vermijden. Om 6 uur waren al 95 mensen geverbaliseerd, meldt de politie. Tegen 10 uur waren dat er al 151. De politie controleert ondertussen honderden voertuigen. Rond 9.45 uur tweette ze bijvoorbeeld dat een konvooi van 450 voertuigen werd tegengehouden ter hoogte van de poort van Saint-Cloud.

Parijs binnenraken belooft niet eenvoudig te worden voor de betogers. Heel wat invalswegen zijn afgesloten, zo blijkt uit filmpjes en foto’s die de manifestanten en journalisten delen op sociale media. Sinds 5 uur zaterdagochtend is het konvooi weer in volle beweging. “We willen een zodanig grote massa voertuigen op de baan krijgen dat het voor de ordediensten onmogelijk wordt om ons tegen te houden”, klinkt het bij de actievoerders.

Premier Jean Castex heeft beloofd heel streng op te treden tegen de manifestanten. “Als ze het verkeer blokkeren of proberen de hoofdstad te blokkeren, moeten we heel streng zijn”, zei hij vrijdag.

Canadese inspiratie

De manifestanten laten zich inspireren door de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan. In Frankrijk verplaatsen de manifestanten zich vooral in auto’s, busjes en campers.

De actievoerders hebben ook opgeroepen om maandag naar Brussel te trekken, maar ook in ons land is het protest niet toegelaten. Ook in Den Haag is er zaterdag hinder door protesten.