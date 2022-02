Hans Rieder, de onvoorspelbare jager op procedurefouten die voorspelbaar is geworden: “Hij is een believer van zichzelf”

Een leeuw in de savanne. Zo omschrijft Hans Rieder (64) zichzelf. In de rechtbank zie je de Gentse strafpleiter nog zelden, toch ligt hij in elk groot strafdossier op de loer. Als “hoeder van de democratische rechtsstaat” is hij op zoek naar één ding: procedurefouten. Want in zijn hoofd is bijna elke rechter een partijdig of afhankelijk iemand. Na de onderzoeksrechters in Propere Handen, Schild&Vrienden en Optima Bank moet nu ook de Antwerpse voorzitter in ’s lands grootste drugsdossier voor hem op de schop. “Hij is een believer van zichzelf.”