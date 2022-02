Leuvense gevangenis zit zonder water: Civiele Bescherming laat 5.000 liter water aanrukken

Door een zeer ernstig waterlek zit de gevangenis van Leuven-Centraal sinds vrijdagvoormiddag zonder water. Gedetineerden kunnen zich niet wassen of douchen, en er kan ook niet gekookt worden. De Civiele Bescherming is zaterdag met een noodoplossing gekomen door 5.000 liter water te brengen, zodat alle gevangenen drinkbaar water hebben.

Het incident gebeurde vrijdagochtend in de Centrale Gevangenis van Leuven. Door een zeer ernstig waterlek kwam de inrichting deels onder water te staan. Het water is intussen naar de rioleringen gelopen, maar door het lek komt er geen druppel meer door de kraan. De gedetineerden kunnen zich daardoor niet wassen of douchen. Ook de wasserij is buiten dienst en er kan zelfs niet gekookt worden. “Er is meteen crisisoverleg geweest tussen het hoofdbestuur van de gevangenis, de lokale directie en de Regie der Gebouwen om zo snel mogelijk een oplossing te hebben”, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “De plaats en de oorzaak van het lek is onderzocht en er is onmiddellijk een aannemer gevraagd om zicht te krijgen op het probleem. In samenspraak met de brandweer en de Civiele Bescherming wordt er aan een tijdelijke oplossing gewerkt om het weekend te overbruggen.”

De Civiele Bescherming is zaterdag met een noodoplossing gekomen door 5.000 liter water te brengen zodat alle gedetineerden drinkbaar water hebben. Ondanks het incident is de nacht van vrijdag op zaterdag rustig verlopen in de gevangenis. Het waterlek zal maandag pas structureel worden aangepakt.