Nieuwe uniformen voor gevangenispersoneel

Hemden uit de jaren 80. Een ploegchef die een broek bestelt en die pas vijf jaar - en twintig kilo - later ontvangt. Nieuwe medewerkers die bij andere collega’s moeten schooien om een trui. Mag niet meer gebeuren in de Belgische gevangenissen, vindt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Hij trok drie miljoen euro uit om in te gaan op de vraag van het gevangenispersoneel om hen eindelijk een nieuw gevangenisuniform te geven.

Samen met twee penitentiair bewakingsassistenten stelde de minister zaterdagochtend de nieuwe uniformen voor in de gevangenis van Oudenaarde. Voortaan zullen alle 7.000 cipiers in ons land een pakket van tien nieuwe kledingstukken ontvangen. De donkerblauwe tenue is voorzien van het nieuwe logo van Justitie en zal ook de identificatie-en graadtekens op de borst hebben, net zoals bij de politie. “De uniformen ogen niet alleen een pak moderner, de kledingstukken zijn ook kwalitatief hoogstaander en duurzamer”, klink het.

“Bij de nieuwe start voor justitie horen ook nieuwe uniformen voor onze gevangenismedewerkers”, zegt Van Quickenborne. “Het is een niet meer dan een terechte erkenning voor de mensen die de voorbije jaren, en nog meer tijdens de coronacrisis, onder bijzonder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken in de gevangenissen. We investeren veel om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Daarbij houden we rekening met de concrete noden op het terrein. Maar dit gaat over meer dan uniformen. Door te zorgen voor waardige en moderne kledij, worden mensen opnieuw trots om deel uit te maken van Team Justitie en maken we van Justitie stap voor stap terug een aantrekkelijke werkgever.”