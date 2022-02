“Het kan elk moment gebeuren.” Voor hoopgevende uitspraken over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne moet je op dit moment niet in de VS zijn. Zowat alle Europese leiders blijven gematigder en lijken nog te geloven in een diplomatieke uitweg. Maar wie heeft het bij het rechte eind, en vanwaar die verschillen? “Eén ding is zeker: in het hoofd van Poetin kan je niet kijken.”