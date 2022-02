Politie roept op om Brussel maandag te vermijden

De federale en Brusselse politie roepen op om maandag de omgeving in en rond Brussel te vermijden. Ze verwachten dat de ‘vrijheidskonvooien’ zoals ze vandaag in Parijs zitten, morgenavond richting Brussel zullen trekken en voor verkeershinder zullen zorgen. De betoging werd verboden.

“De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de Federale Politie roepen iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren” zegt de politie in een persbericht. “Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond 12 februari middernacht tot dinsdagochtend 15 februari 8u en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag, zaterdag 12 februari, ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari”.

Het ‘vrijheidskonvooi’ kondigde aan dat het op maandag 14 februari in het centrum van Brussel wil betogen. De betoging is verboden in het centrum, maar zal gedoogd worden aan parking C van de Heizel komen. Bestuurders die met hun voertuig willen betogen, wordt gevraagd om daarheen te trekken. De politie vraagt ook om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel maandag te mijden. Wie toch in Brussel moet zijn, neemt best het openbaar vervoer, aangezien rekening gehouden wordt met verkeershinder.