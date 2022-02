Benzine en diesel worden nog maar eens duurder, maar zijn niet overal even duur

Voor wie geen bedrijfswagen met tankkaart heeft, wordt het een dure grap. Een volle tankbeurt met 50 liter Super 95 (E10) kost vanaf zaterdag 1,45 euro meer, voor 50 liter Super 98 (E5) betaal je 1,70 euro extra. En ook diesel wordt opnieuw duurder. Voor een volle tankbeurt met 50 liter diesel (B7) betaal je vanaf zaterdag 1,10 euro extra. Dat zijn recordprijzen.

Het vorige record voor benzine 95 (E10) dateert van november (1,797 euro per liter), zo blijkt uit gegevens van Energia, de vroegere Petroleumfederatie. In 2012 werd wel nog meer betaald voor de ‘gewone’ benzine aan de pomp, maar toen ging het om de oude 95 (E5), die nu niet meer beschikbaar is. Die brandstof bevatte minder biobrandstof.

Ook de maximumprijs van benzine 98 (E5) blijft de hoogte in gaan: +3,4 cent tot 1,908 euro per liter. Hier was het record begin februari al gebroken.

En bij diesel (B7) komt 2,2 cent bij wat de maximumprijs op 1,838 euro per liter brengt. De prijs ligt onder het recordpeil van 1,85 euro dat eerder deze maand bereikt werd. Donderdag was de dieselprijs nog lichtjes gedaald.

Wie vaak op de baan is kan iets of wat besparen door te zien waar hij brandstof neemt. Zo is Super 95 (E10) gemiddeld genomen het goedkoopst in Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen, zegt Chris Decroix van Carbu.com dat brandstofprijzen vergelijkt. Super 98 (E5) is in Waals-Brabant meestal goedkoper dan in Vlaanderen terwijl de gemiddelde dieselprijs in Oost-Vlaanderen dan weer lager ligt.

En wat in mijn gemeente of stad? Carbu.com vergelijkt voortdurend de brandstofprijzen. Wie hier zijn gemeente of stad intikt en dan op het groene blokje klikt, ziet het tankstation dat de voordeligste brandstofprijzen aanbiedt.

Zo zien we bijvoorbeeld dat wie in Antwerpen woont (prijzen op 11 februari) het goedkoopst af was bij Esso Express in Wilrijk voor Super 95 (E10). En dat wie in Brugge woont en diesel tank het goedkoopst bij Brugge Maes tankt.