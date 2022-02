Christelijke Onderwijscentrale bevraagt leden over verkorte zomervakantie

In Franstalig België besloot men vorig jaar om de schoolvakanties anders te organiseren. Zo zal het schooljaar 2022-2023 beginnen op 29 augustus 2022 en lopen tot 7 juli 2023. Ter compensatie komt er een week bij in zowel de herfst- als de krokusvakantie. In Vlaanderen loopt het debat nog over die vakanties.

De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond, laat in een persbericht weten dat ze haar leden wil bevragen over zo’n mogelijke herorganisatie van de vakanties. “Als er één stem niet mag ontbreken in dit debat, dan is dat de stem van het personeel”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC. “Enkele uren na het versturen van de enquête hebben we al meer dan 1000 antwoorden. Onze leden zijn duidelijk blij dat ze hun mening hierover met ons kunnen delen. Dit thema leeft bij het onderwijspersoneel.”

De enquête loopt nog tot 21 februari. (sgg)